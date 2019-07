Fossa e Sabaku terrorizzati nella Horror Experience di Man of Medan: ecco il video integrale

La Horror Experience che abbiamo avuto modo di provare in occasione della presentazione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan torna in una versione estesa che vede anche la partecipazione di Sabaku!

Se volete vedere come se la sono cavata i nostri due eroi (anche se a giudicare dalle grida forse "eroi" non è proprio il termine più adatto), non vi resta che dare un'occhiata al nostro video nella sua interezza.

Per restare aggiornati su Man of Medan invece, la nuova avventura horror degli autori di Until Dawn nonché primo episodio dell'antologia The Dark Pictures Anthology, potete leggere la nostra anteprima di Man of Medan, in cui abbiamo provato la modalità co-op dell'attesissimo gioco.

E se invece siete dei giocatori impavidi e nulla vi può spaventare, sul nostro sito trovate una bella carrellata di tutti i videogame horror in uscita nel 2019, partendo dallo stesso Man of Medan, fino ad arrivare a Blair Witch, The Blackout Club e Dead By Daylight.

Ma prima, non dimenticate di guardare il video di Fossa e Sabaku!