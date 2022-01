Foto bianche sul profilo Instagram di PlayStation Italia, ecco cosa sta succedendo

Il profilo Instagram di PlayStation Italia ha trovato un modo piuttosto originale per promuovere Uncharted L'Eredità dei Ladri, la nuova raccolta dedicata all'avventuriero di Naughty Dog, in arrivo il 28 gennaio su PS5 e in seguito su PC.

La pagina Instagram italiana di PlayStation si è popolata in poche ore di immagini completamente bianche... tranne una, che riporta come firma le iniziali N&C, da molti interpretata come "Nathan e Chloe", ovvero i due protagonisti dei giochi inclusi in L'Eredità dei Ladri.

Non bisogna pensare all'annuncio di un nuovo capitolo e il fatto che il post sia stato condiviso solo sui profili italiani di PlayStation porta a pensare ad una campagna marketing della divisione locale per il lancio di Uncharted L'Eredità dei Ladri, collection in uscita domani su PS5 e che include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Per quanto riguarda il futuro, Naughty Dog non ha escluso l'arrivo di Uncharted 5 su PS5 ma al momento non c'è nulla di sicuro a riguardo. Se volete saperne di più sulla nuova raccolta vi rimandiamo alla recensione di Uncharted L'Eredità di Ladri, se possedete le versioni PS4 di uno dei due giochi potrete effettuare l'upgrade alla versione per PS5 al prezzo di dieci euro, ottenendo entrambi i giochi.