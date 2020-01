Una foto mostra l'interfaccia del Dev Kit di PlayStation 5?

Su Reddit è comparsa una foto che sembra mostrare la presunta interfaccia del Dev Kit PS5. Non è chiaro se lo scatto sia autentico oppure no, in ogni caso si tratta di materiale che sta facendo discutere non poco la community.

La fonte afferma di lavorare per un grande studio già in possesso dei Dev Kit di PlayStation 5 e secondo lui "questa è la prima foto in assoluto dell'UI di PlayStation 5 mai pubblicata sul web". L'autore ribadisce l'assoluta autenticità dell'immagine, la quale mostra alcune funzionalità di Debug e pochissime altre opzioni, in molti hanno sollevato dubbi facendo notare una UI molto simile a quella di PS4, ma anche in questo caso c'è una risposta pronta: "è normale, spesso le interfacce dei Dev Kit non sono molto elaborate, devono essere chiare e funzionali, non incredibili esteticamente."

Restano ovviamente molti dubbi sulla veridicità di quanto riportato, che vi invitiamo dunque a prendere con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori dettagli. Nel weekend sono trapelate anche informazioni sulla presentazione di PlayStation 5 e sulla lineup di lancio di PlayStation 5, la quale potrebbe includere anche Legendz di Sony Santa Monica, nuova IP degli autori di God of War. Sarà vero? Lo scopriremo (forse) nelle prossime settimane.