Le foto di Shioli Kutsuna al motion capture per il nuovo gioco di Hideo Kojima

Dopo aver svelato che Shioli Kutsuna sarà nel nuovo gioco Hideo Kojima, il producer e game designer giapponese ha pubblicato anche due foto dell'attrice impegnata nelle sessioni di motion capture.

Si tratta di uno schema già usato per annunciare la presenza di Elle Fanning nel nuovo gioco di Hideo Kojima, dopo il primo teaser ecco arrivare le foto in azione con l'attrice pronta alle sessioni di digitalizzazione 3D e motion capture. Da notare come per entrambe le attrici si sia deciso di mettere in evidenza oltre al volto anche le mani, apparentemente un richiamo a Death Stranding.

Secondo un rumor il nuovo gioco di Hideo Kojima avrebbe dovuto essere annunciato allo State of Play di ottobre ma Sony non ha tenuto alcun evento lo scorso mese, stando ad alcune ipotesi dunque Hideo Kojima potrebbe presentare il suo nuovo progetto nel corso dei The Game Awards dell'8 dicembre, condotti dall'amico fraterno Geoff Keighley.

Il nuovo progetto misterioso dovrebbe essere in realtà Death Stranding 2, la cui esistenza sarebbe stata confermata accidentalmente da Norman Reedus nei mesi scorsi, al momento come da copione Kojima non ha annunciato ufficialmente il titolo dl gioco ma la campagna teaser messa in atto in queste settimane sembra lasciare pochi dubbi sulla natura del progetto.