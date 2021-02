Fotografando Demon's Souls: i nuovi scatti del Virtual Photographer Cristiano Bonora

Come vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, mercoledì 17 febbraio alle 17:00 il Virtual Photographer italiano Cristiano Bonora ha pubblicato una nuova gallery interamente dedicata al remake di Demon's Souls uscito lo scorso mese di novembre come gioco di lancio per PlayStation 5.

Qui sotto trovate la copertina della galleria mentre potete vedere tutti gli altri scatti sul sito Vertical Gaming Photography dove Cristiano raccoglie tutti i suoi scatti. Le immagini mostrano momenti piuttosto concitati delle battaglie ma non mancano fotografie legate alle ambientazioni, ai nemici, agli edifici e ad altri aspetti della produzione targata Bluepoint Games, acclamato remake del classico FromSoftware uscito originariamente nel 2009 su PlayStation 3.



Sulle pagine di Everyeye.it potete vedere anche altre opere del Virtual Photographer Cristiano Bonora e ricordate di seguirlo su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati su tutti i suoi lavori, inoltre potete intervenire nello spazio commenti qui sotto se avete domande specifiche o curiosità da rivolgere a Cristiano.



Demon's Souls è solamente l'ultimo tassello di una produzione estremamente vasta e variegata che include set fotografici dedicati ad Assassin's Creed Odyssey, Ghost of Tsushima, Control, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Marvel's Spider-Man, Days Gone e tantissimi altri giochi che ben si prestano al mondo della Vertical Photography.