Il co founder dei FaZe spiega le conseguenze della distruzione della camera d'albergo

I FaZe Clan, da qualche mese a questa parte, sono costantemente sulle prime pagine delle cronache esportive, ma non per i giusti motivi. Tra il caso Tfue e il ban a vita di Jarvis ci si è messo un po' di giorni fa anche il co-founder, Ricky Banks.

Quest’ultimo ha fatto notizia per aver distrutto una costosa stanza d'albergo di Las Vegas, causando circa 30.000 Dollari di danni. Il ragazzo è finalmente intervenuto sull'incidente. Il reato contestatogli dalla polizia gli sarebbe potuto costare anche fino a cinque anni di prigione.

Invece, pare che il co-founder dei FaZe se la sia cavata con una cospicua ammenda e il divieto permanente di soggiornare ancora in quell’hotel, come ha ammesso durante un episodio del podcast "No Jumper" di Adam22.

"È stato risolto con l'hotel e il casinò", ha rivelato. "Sono stato bandito per sempre dall’hotel, il che va benissimo. Onestamente, però fa anche schifo, perché è davvero il miglior hotel di Las Vegas. ... è costato un sacco di soldi".

Non pago della bravata ha anche ammesso in tono scherzoso che, per evitare potenziali conseguenze, aveva cercato di convincere i suoi amici a picchiarlo per provare a mettere in scena un finto crimine e così prodursi un alibi. Davvero geniale.