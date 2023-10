Foundry: Minecraft incontra Factorio nel nuovo 'gestionale industriale' di Paradox

La grande popolarità di videogiochi come Satisfactory e Factorio, uscito dall'Early Access nel 2020, sprona Paradox Interactive a lanciarsi alla conquista del genere insieme a Channel 3 Entertainment con Foundry, un progetto che si ispira proprio ai 'gestionali industriali' più blasonati.

La nuova esperienza interattiva firmata dal team di Channel 3 sotto l'egida di Paradox fa proprio il linguaggio videoludico di questo particolare sottogenere di strategici e gestionali in tempo reale per dare modo agli appassionati di costruire immense fabbriche automatizzate.

Foundry cala i patiti del genere nel contesto free roaming di un'ambientazione futuristica, con una gigantesca mappa in voxel art simil-Minecraft da esplorare liberamente per andare alla ricerca delle risorse da estrarre in funzione dei macchinari e dei complessi industriali da dover approntare. Il tutto, strutturato sulla base di un sistema energetico particolarmente profondo che renderà ancora più impegnativa (e quindi divertente) la missione affidata a chi vorrà espandere il proprio impero industriale sci-fi.

Il lancio di Foundry è previsto indicativamente 'nei prossimi mesi', e quindi tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024: il filmato di presentazione confezionato da Paradox ci informa che Foundry rientrerà nell'enorme lista di demo gratis dello Steam Next Fest autunnale. I fan del genere potranno perciò provare il nuovo rivale di Satisfactory, Factorio e Dyson Sphere Program scaricando la versione dimostrativa a tempo limitato che sarà disponibile dal 9 al 16 ottobre.