FoxNext conferma di essere al lavoro su un nuovo gioco di Alien per PC e console

L'annuncio di Alien Blackout è stato accolto piuttosto negativamente dal pubblico, che dopo i teaser dei giorni scorsi si aspettava l'annuncio di un nuovo gioco per PC e console, anzichè di un prodotto destinato al mercato mobile. Ma non tutto è perduto...

Poco dopo la presentazione di Blackout, FoxNext Games ha annunciato di "essere al lavoro con Cold Iron Studios su un MMO Shooter (Massively Multiplayer Online Shooter) per PC e console basato sull'universo di Alien", senza però fornire alcun dettaglio in merito.

Secondo i rumor trapelati alla fine dello scorso anno, il nuovo gioco di Alien non presenterà alcuna campagna single player, concentrandosi sul multiplayer online, e non sarà legato in alcun modo ad Alien Isolation, titolo sviluppato da SEGA e Creative Assembly e pubblicato all'inizio del 2014.

Alien Blackout uscirà il 23 gennaio su iOS e Android mentre il futuro Alien MMO Shooter è ancora privo di una finestra di lancio, non è chiaro se il progetto sia destinato alle piattaforme di attuale generazione oppure a PlayStation 5 e Xbox Scarlett.