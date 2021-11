FPS Boost: in video i miglioramenti su Xbox di Assassin's Creed, Fallout, Fable e altri

Come parte delle celebrazioni del ventesimo anniversario di Xbox, Microsoft ha annunciato una nuova, nonché ultima ondata di giochi retrocompatibili su Xbox Series X|S.

Tra i titoli delle passate generazioni ce ne sono diversi che hanno inoltre ricevuto il supporto a FPS Boost, tecnologia che consente di giocare a framerate e, talvolta, risoluzioni più elevate su Xbox Series X|S. Il sempre puntuale canale di ElAnalistaDeBits ha realizzato un video in cui è andato a mostrare le migliorie prestazioniali apportate a diversi titoli appartenenti alla settima generazione videoludica. Tra questi possiamo citare Gears of War 3, Sonic Generations, Assassin's Creed, Fable III, Fable Anniversary, Dead Space 3, Fallout New Vegas, Dragon Age Origins, ed anche The Elder Scrolls IV Oblivion.

Al termine dell'analisi è stato rilevato che tutti i giochi beneficiano di un incremento della risoluzione su Xbox Series S (solitamente erano renderizzati a 720/1080p a seconda dei casi). Viene inoltre sottolineato come in alcuni titoli siano presenti dei bug legati alle ombre quando si attiva FPS Boost, e che l'opzione costringe Gears of War 3 a scendere di risoluzione da 2160p a 1440p. Coglierete la palla al balzo per rigustarvi qualcuno di questi titoli a 60fps sulle vostre console?

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'update di novembre di Xbox Series X|S è ora disponibile per il download.