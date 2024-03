Il nuovo FPS dei creatori di The Hong Kong Massacre sembra Max Payne in prima persona

I canali social ufficiali di Vreski, un piccolo team di sviluppo formato da sole due persone, si sono aggiornati con un nuovo filmato di gameplay del progetto il cui nome provvisorio è Untitled FPS.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Vreski è la software house che ha dato vita a The Hong Kong Massacre, il videogioco che mescola Hotline Miami a Max Payne in un'ambientazione orientale. Il nuovo progetto del team di sviluppo prova a fare qualcosa di simile, ma questa volta non si tratta di un twin stick shooter con visuale dall'alto, ma di uno sparatutto in soggettiva.

All'apparenza sembra trattarsi di un classico FPS, ma in realtà il nuovo gioco di Vreski permette non solo di far fuoco con una serie di strumenti di morte che spazia dalle pistole ai fucili a pompa, ma implementa anche la possibilità di eseguire acrobazie ed attivare l'immancabile bullet time. L'ultimo filmato di gameplay mostrato, risalente a poche ore fa, è ambientato in un laboratorio di sostanze illegali: qui il protagonista irrompe nella stanza e inizia a distruggere elementi dello scenario con una serie di colpi di shotgun, per poi accanirsi sugli agenti della SWAT che si aggirano per l'area.

Sebbene non si possano comprendere perfettamente tutte le dinamiche di gameplay, il gioco sembra parecchio interessante e speriamo che gli sviluppatori decidano di fornire qualche informazione in più. Almeno per il momento, non sappiamo quali saranno le piattaforme di destinazione oltre al PC e non è chiaro quale versione dell'Unreal Engine muova il titolo.

