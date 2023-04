FPS e Croce Rossa Internazionale: parte la sfida dell'ONG ai videogiocatori

Nel panorama videoludico attuale, gli sparatutto in prima persona, nelle loro molteplici accezioni, rappresentano una delle principali fette del mercato globale connesso al medium.

Un dato statistico che ha portato la Croce Rossa Internazionale a ideare un'interessante campagna di sensibilizzazione, volta a promuovere la conoscenza del diritto umanitario e delle norme che regolano la conduzione di un conflitto armato. Denominata Play by the Rules (ovvero "gioca secondo le regole"), l'iniziativa si rivolge a tutti i videogiocatori appassionati di FPS.

In collaborazione con una selezione di celebri streamer, la Croce Rossa porta su Twitch un format che vede i content creator giocare ai propri shooter preferiti rispettando alcuni vincoli ispirati proprio al diritto umanitario e alle Convenzioni di Ginevra:

Prigionieri di guerra : è vietato colpire un nemico ferito e ormai inoffensivo;

: è vietato colpire un nemico ferito e ormai inoffensivo; Protezione dei civili : divieto assoluto di colpire NPC che non prendono parte al conflitto;

: divieto assoluto di colpire NPC che non prendono parte al conflitto; Bersagli civili : scuole, ospedali e abitazioni rappresentano obiettivi civili e non possono essere in alcun modo colpite nel corso di operazioni militari;

: scuole, ospedali e abitazioni rappresentano obiettivi civili e non possono essere in alcun modo colpite nel corso di operazioni militari; Soccorso ai feriti: cure mediche devono essere offerte a tutti i feriti presenti sul campo di battaglia, a prescindere dal fatto che si tratti di alleati o avversari;

Gli streamer coinvolti nell'iniziativa porteranno il forma di Play by the Rules su diversi sparatutto, da Call of Duty: Warzone , passando per