Quanti FPS fa la PS5, la console Sony supporta i 120fps?

PlayStation 5 è una console di nuova generazione, pertanto è molto più potente delle macchine che l'hanno preceduta, PS4 e PlayStation Pro. In quanto tale, oltre ad offrire una qualità grafica superiore, è anche in grado di raggiungere un framerate mediamente più elevato e rendere i giochi ancora più fluidi.

Qualcuno di voi probabilmente si starà chiedendo fin dove può spingersi PlayStation 5. Ebbene, la console next-gen di Sony è in grado di supportare framerate fino a 120 fps, a patto che sia accoppiata con un televisore compatibile con gli standard 120 Hz e HDMI 2.1 (48 Gbps).

Bisogna tuttavia tenere in considerazione anche un altro importante aspetto: la scelta del framerate spetta agli sviluppatori, quindi non tutti i giochi sono in grado di girare a 120fps. Alcuni si fermano a 30fps per offrire la massima qualità grafica possibile, altri si spingono fino a 60 fps puntando al miglior compromesso tra fluidità e bellezza visiva (in alcuni casi, come in Marvel's Spider-Man Miles Morales, sono disponibili entrambe le modalità). Attualmente, tuttavia, i giochi PlayStation 5 che offrono una modalità a 120fps per televisori compatibili non sono moltissimi.

Giochi PS5 che girano a 120fps

Già disponibili

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5

In arrivo

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (aggiornamento in arrivo il primo dicembre)

Destiny 2 (aggiornamento in arrivo il 10 dicembre)

The Nioh Collection (in uscita il 5 febbraio 2021)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (data di uscita sconosciuta)

Se volete saperne di più sull'argomento, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sullo standard HDMI 2.1 e i 120fps