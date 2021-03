Fracked: azione e parkour in un nuovo gioco esclusivo per PlayStation VR

In un sol giorno Sony sta rispondendo a tutti coloro che la criticavano per aver lasciato in secondo piano PlayStation VR. Dopo aver annunciato DOOM 3 VR Edition e Song in the Smoke, la compagnia giapponese ha svelato al mondo un altro titolo esclusivo e pensato appositamente per la Realtà Virtuale: Fracked!

Sviluppato da nDreams, Fracked è descritto come un action game in prima persona ispirato a pellicole cinematografiche come Die Hard e Cliffhanger, che combina i ritmi frenetici, le corse realistiche e le sparatorie in copertura con azioni esilaranti come free running, sci, base jumping e arrampicate. L'avventura si svolge in un'area montuosa conquistata da un esercito di folli creature interdimensionali armate, note come come Fracked. Il titolo non prevede binari o sequenze cinematografiche, dal momento che ai giocatori verrà concessa la completa libertà di movimento. Stessa cosa dicasi del sistema di combattimento: è possibile sfruttare piacimento le coperture, aggirare i nemici e utilizzare la ricarica tattile dell'arma. Questo ampio range di azioni richiede l'uso obbligatorio del PlayStation Move. Stando a quanto dichiarato da Steve Watt, Direttore Creativo del progetto, Fracked "è un gioco audace, sfacciato e senza compromessi", che "non sarebbe stato possibile con un gamepad tradizionale".

L'uscita di Fracked è prevista nel corso della prossima estate in esclusiva su per PlayStation VR. Coloro che ci giocheranno su PS5 potranno aspettarsi framerate, tempi di caricamento e risoluzione migliorati.