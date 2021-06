Fracked: nuovo trailer per il rail shooter in arrivo solo su PlayStation VR

Ad aprire l'Upload VR Showcase, la conferenza dell'E3 2021 interamente dedicata ai prodotti da giocare con un caschetto per la realtà virtuale, troviamo il frenetico sparatutto su binari intitolato Fracked.

Il nuovo trailer del rail shooter (ci si muove quindi su binari) mostra una serie di sequenze ad alto tasso d'azione nelle quali il protagonista passa da un riparo all'altro e affronta gli avversari in situazioni più o meno ordinarie, come la sezione sugli sci. Nel corso del filmato possiamo vedere che il personaggio principale combatte prevalentemente con creature robotiche tramite l'ausilio di una mitraglietta e di una pistola, ma non è chiaro quante armi saranno presenti nella versione definitiva del gioco.

A chiudere il filmato troviamo l'annuncio della finestra di lancio, dal momento che Fracked arriverà nel corso dell'estate 2021 in esclusiva su PlayStation 4 e quindi per i soli possessori di PlayStation VR. Ovviamente i giocatori PlayStation 5 potranno giocare tramite retrocompatibilità e utilizzando il casco per la VR tramite l'apposito adattatore.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato mostrato un altro gameplay trailer esteso di Fracked, il quale è ricco di azione e fasi di parkour che esaltano l'agilità del protagonista.