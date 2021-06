Fracked: lo sparatutto parkour per PS VR si rivede nel Gameplay Trailer esteso

Il team di sviluppo di nDreams mostra la versione completa del primo trailer di Fracked ammirato a marzo, in coincidenza dell'annuncio dello sparatutto in salsa parkour per PS VR.

I protagonisti di questa nuova esperienza interattiva da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale su sistemi PlayStation sono i guerrieri di un futuro sconvolto dall'arrivo di un esercito interdimensionale di esseri dalla coscienza collettiva. Per controbilanciare la superiore potenza di fuoco di queste creature, i guerrieri da interpretare dovranno sfoggiare un'agilità sovrumana.

La rosa di animazioni da compiere sarà particolarmente ampia e comprenderà le scivolate (con possibilità di cambiare direzione), l'arrampicata, il doppio salto sulle pareti e l'aggancio veloce a una teleferica che collega le diverse sezioni della mappa.

La nuova fatica digitale degli autori di Phantom Covert Ops sarà disponibile nei prossimi mesi per PlayStation VR su PS4 e PS5. Date un'occhiata al nuovo video gameplay di Fracked e lasciateci un commento per farci sapere che cosa ne pensate di questa proprietà intellettuale ispirata al parkour.