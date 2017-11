Francesco Fossetti ospite di We Want Radio stasera alle 21:30, non mancate!

Andrà in onda stasera alle 21:30 la nuova puntata di, il programma targatodedicato alle nuove tendenze del mondo videoludico, questa volta con un ospite speciale, il nostro Francesco Fossetti. Di seguito, la scaletta della nuova puntata, condotta da Andrea Meana, Michele Tozzetti e Sandro Tozzetti.

Nella puntata di oggi, i conduttori parleranno delle nuove uscite videoludiche della settimana mentre Francesco Fossetti ci parlerà delle novità più succose della Paris Games Week, non mancherà inoltre qualche anticipazione da Lucca Comics & Games...

Il consiglio dunque è quello di sintonizzarvi sulle frequenze web di We Want Radio per l'ascolto in diretta streaming, l'appuntamento con Insert Coin è previsto per questa sera (mercoledì 1 novembre) alle 21:30. Buon ascolto!