Francesco Pannofino: quali videogiochi ha doppiato?

Classe 1958, Francesco Pannofino è una delle migliori voci nel panorama del doppiaggio italiano e il cui timbro inconfondibile ha dato voce a tantissime star di Hollywood, ma quali, e soprattutto quante, sono? Continuate dopo il salto per scoprire insieme a noi tutti i suoi cameo vocali!

Prima di diventare il celebre doppiatore ed attore che è adesso, Pannofino era un comune studente universitario e fu proprio il 16 marzo 1978 che, recandosi all'università per sostenere un'esame, assistette al rapimento di Aldo Moro durante lo storico agguato di Via Fani a Roma: in seguito all'evento scriverà anche la canzone Il sequestro di Stato.

Dopo la breve esperienza accademica il nostro vola direttamente sul red carpet hollywoodiano, interpretando attori del calibro di Kevin Spacey, Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Dan Aykroyd, Philip Seymour Hoffman e Mickey Rourke. Tra i suoi doppiaggi più celebri non possiamo dimenticare Rubens Hagrid in Harry Potter, il custode in Hogwarts interpretato da Michael Coltrane; Budd di Kill Bill, interpretato da Michael Madsen, e persino il Forrest Gump di Tom Hanks. L'elenco delle sue iconiche interpretazioni sfarebbe davvero infinito, ma vogliamo concluderlo col Norman Osborn di Willem Dafoe nella saga di Sam Raimi e.... Il Rosso in Mucca e Pollo!

Nel mondo delle serie TV è la storica voce di William Petersen in CSI - Scena del crimine e di John de Lancie in Star Trek: The Next Generation, mentre nel mondo animato ha partecipato a titoli come Le 5 Leggende, Ralph Spacca Internet, Rachet & Clanck, Chi ha incastrato Roger Rabbit e persino il recentissimo Klaus: I segreti del Natale di Netflix, in cui interpreta proprio l'omone in rosso. Oltre all'enorme capolavoro tutto italiano che è Boris, in cui interpreta il disilluso regista René Ferretti.



E per quanto riguarda i videogiochi? Francesco Pannofino non ha prestato la sua voce a molti giochi, resta però impressa l'interpretazione di Barbanera in Assassin's Creed 4 Black Flag, menzione speciale meritano anche i suoi doppiaggi in Ghosthunter (Colonnello Fortesque) e nell'avventura musicale Il libro della giungla Il ballo della giungla.