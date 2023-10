Tutti i franchise Activision che ora sono di Xbox: l'elenco completo è immenso!

Sembra incredibile, dopo mesi e mesi di battaglie legali, ma l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è ufficiale. Ancor più incredibile, quando si guardano i dati alla mano, è l'elenco di tutti i franchise Activision che, ultimata questa manovra, sono ora parte integrante dell'ecosistema Xbox.

Il lungo elenco riportato da Game Informer evidenzia come la rete dei giochi e delle serie che Activision ha acquisito nei suoi lunghi anni di attività e di fusioni arricchisca in maniera significativa il ventaglio dei giochi ora a disposizione di Microsoft. Vediamoli.

Giochi Activision Blizzard ora di Xbox

Call of Duty

Crash Bandicoot (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Diablo

Gabriel Knight (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Geometry Wars (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Guitar Hero (dopo che Activision ha acquisito RedOctane nel 2007)

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Heavy Gear

Heretic (dopo che Activision ha acquisito Raven Software nel 1997)

Interstate '76

King's Quest (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Laura Bow Mystery Series (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

The Lost Vikings

Overwatch

Phantasmagoria (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Pitfall

Police Quest (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Prototype

Quest for Glory (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Singularity

Ski Resort Tycoon

Skylanders

Soldier of Fortune

Space Quest (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Spryo (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Starcraft

SWAT (una parte della serie Police Quest acquisita da Activision dopo aver acquistato Vivendi Universal nel 2008)

Tenchu (solo i giochi rilasciati prima che Activision vendesse i diritti del franchise a From Software nel 2004)

Tony Hawk's Pro Skater e giochi associati

True Crime

Ultimate Soccer Manager (dopo che Activision ha acquisito Vivendi Universal nel 2008)

Warcraft

World of Warcraft

Zork (dopo che Activision acquisì lo sviluppatore Infocom nel 1986)

Giochi King ora di Xbox

Bubble Saga

Bubble Witch Saga

Hoop de Loop Saga

Candy Crush Saga

Pyramid Solitaire Saga

Pet Rescue Saga

Papa Pear Saga

Farm Heroes Saga

Pepper Panic Saga

Bubble Witch 2 Saga

Diamond Digger Saga

Candy Crush Soda Saga

AlphaBetty Saga

Scrubby Dubby Saga

Paradise Bay

Blossom Blast Saga

Candy Crush Jelly Saga

Farm Heroes Super Saga

Shuffle Cats

Bubble Witch 3 Saga

Legend of Solgard

Diamond Diaries Saga

Candy Crush Friends Saga

Pet Rescue Puzzle Saga

Knighthood – Epic RPG Knights

Crash Bandicoot: On The Run!

Rebel Riders

In definitiva, nella cornice di una line-up first party colossale, Xbox entra in possesso di franchise attivi e dormienti (e chissà che non possano essere risvegliati) che si estendono su più piattaforme e che ampliano notevolmente il suo catalogo.

Phil Spencer, che già si è dichiarato entusiasta per i progetti futuri di Xbox, ha già comunicato nel proprio messaggio di benvenuto di non vedere l'ora di poter condividere qualcosa di più, perciò non resta che scoprire quali saranno le prossime mosse di Microsoft.