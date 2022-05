La Francia vieta l'utilizzo di termini inglese videoludici ai dipendenti statali

Il governo francese si muove a tutela della "purezza" della propria lingua e, per questo motivo, ai dipendenti statali è stato vietato l'utilizzo di qualunque inglesismo proveniente dal mondo videoludico. Adesso, quindi, parole d'uso comune dovranno sempre essere localizzate, che abbiano un senso o meno.

Se quindi un'espressione come "pro gamer" si può facilmente tradurre in "joueur professionel", ecco invece che "streamer" va incontro ad un ben più forzato "joueur-animateur en direct", vale a dire "giocatore-animatore in diretta". Persino il termine eSports è stato bandito, a favore di "jeu video de competition", mentre "cloud gaming" si trasforma in "jeu video en nuage", l'equivalente italiano di "videogioco nella nuvola".

Il Ministero della Cultura francese ha spiegato all'agenzia di stampa AFP che il settore dei videogiochi era colmo d'inglesismi che, se non contrastasti, si sarebbe potuto rivelare una "barriera alla comprensione" da parte dei non giocatori.

In ogni caso ciò è limitato ai soli dipendenti statali, dato che il governo non può imporre questa nuova regola alle persone comuni o alle testate online, tuttavia il fine delle autorità è quello di facilitare la comunicazione tra la popolazione ad ogni livello, senza alcun tipo di barriera dettato da terminologie internazionali. Da sempre, comunque, la Francia si batte per tutelare la propria lingua evitando contaminazioni dall'esterno. Cosa ne pensate di questa presa di posizione?

