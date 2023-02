I francobolli PlayStation sono realtà in Croazia: arrivano Kratos, Aloy e non solo

Grazie alla quantità di scorte PlayStation 5 sempre più consistente, la piattaforma next-gen di Sony sta iniziando a divenire sempre più facile da reperire in tutto il mondo, Europa compresa, e per festeggiare non mancano iniziative di vario genere che stanno ottenendo i consensi dei fan.

A queste si aggiunge un'interessante trovata dalla Croazia, che farà sicuramente gola ai collezionisti. Le poste croate hanno infatti emesso 50.000 francobolli con sopra stampati alcuni dei più iconici personaggi del mondo PlayStation, come Kratos ed Atreus di God of War e Aloy della serie Horizon, ma c'è spazio anche per Ellie e Joel di The Last of Us e pure per Ratchet & Clank. Un'iniziativa indubbiamente simpatica per rendere omaggio ad alcuni dei più celebri brand Sony ed i relativi protagonisti, seppur a tiratura limitata.

A realizzare i francobolli è stata Alenka Lalic, designer specializzata in francobolli commemorativi, che ha collaborato con PlayStation Croazia per dare vita alle sue creazioni, pronte a diffondersi tra gli appassionati di tutto il paese e, chissà, magari anche in giro per il mondo tra una cartolina spedita e l'altra.

Tornando invece alla console vera e propria, sembra che Sony stia lavorando ad auricolari ed headset per PS5 stando a quanto rivelato dall'insider Tom Henderson. Si resta ora in attesa di conferme da parte del colosso nipponico.