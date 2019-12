La frase 'Scegli la tua avventura' è un marchio registrato, gli sviluppatori si adeguano

La storia del giorno è piuttosto singolare: sembra che la frase "Scegli la tua avventura" sia stata registrata dalla casa editrice americana Chooseco, e che dunque non sia più possibile utilizzarla nella descrizione di alcuni prodotti, tra cui i videogiochi.

Stando ad alcuni report infatti, numerose software house indipendenti, hanno ricevuto quello che in inglese si chiama "cease and desist", ossia un avviso che gli intima di smetterla di usare tale frase per non incorrere in una battaglia legale. Anche lo store online di giochi indie itch.io ha avvertito i game maker su Twitter che anche se si usa involontariamente e per scopi innocui la frase di cui sopra, si può incappare in una causa per infrazione del copyright.

In particolare, lo store cita Purrfect Apawcalipse, un gioco descritto come "an apocalyptic dog dating choose your own adventure game", preso di mire da Chooseco proprio per questo motivo, e rimosso dallo store.

Addirittura sembra che non siano solo sviluppatori indipendenti di videogiochi ad essere presi di mira, ma addirittura Netflix ha recentemente dovuto affrontare una causa per questo motivo, per aver usato la frase nella descrizione dell'episodio a bivi di Black Mirror, Bandersnatch.

La situazione sembra abbastanza paradossale, per cui vedremo come si evolverà nel prossimo periodo. Nel frattempo ci raccomandiamo, non scegliete la vostra avventura!