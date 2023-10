Le frasi simbolo di John Marston in Red Dead Redemption 1

I più giovani tra voi hanno probabilmente conosciuto John Marston giocando a Red Dead Redemption 2, ma non bisogna dimenticare che il pistolero è stato protagonista indiscusso del primo indimenticabile capitolo della serie, che lo ha reso uno dei personaggi più iconici ed amati del mondo dei videogiochi.

Chi è John Marston?

All'inizio della storia della storia di Red Dead Redemption, ambientata nel 1911 (dunque dopo i fatti narrati in Red Dead Redemption 2) sul confine tra gli Stati Uniti e il Messico, John Marston è un ex fuorilegge che ha deciso di abbandonare la vecchia vita per dedicarsi completamente alla moglie Abigail e al figlio Jack. Il suo sogno di una vita tranquilla viene però interrotto dal Bureau of Investigation (l'antesignano dell'F.B.I.), che si presenta al ranch di Marston rapendo i suoi cari e ricattandolo: se non aiuta il governo a ripulire la frontiera dagli ultimi fuorilegge rimasti (inclusi i suoi vecchi compagni di banda Bill Williamson, Javier Escuella e Dutch van der Linde conosciuti nel prequel Red Dead Redemption 2), John non potrà più rivedere Abigail e Jack.

Senza alternative, Marston si vede dunque costretto a dare la caccia a quelli che un tempo erano i suoi compagni, in una storia d'onore e vendetta dove il confine tra bene e male è estremamente labile.

Quali sono le frasi più iconiche di John Marston?

Marston è un disilluso. Sa benissimo che nel pazzo mondo in cui vive ogni cosa va conquistata con le unghie e con i denti, oltre che con una sana dose di pallottole. Suo malgrado si rende conto che, non importa quanto è lontano, prima o poi il passato torna chiedendo gli interessi. Come giustamente fa notare egli stesso, "La gente non dimentica. Nulla viene perdonato".

Muovendosi sulla Frontiera di inizio secolo, che sta assistendo al tramonto della leggendaria epoca dei cowboy e all'avanzare inesorabile dell'industrializzazione, Marston non perde mai la sua disillusione. Mentre a nord del confine il governo agisce senza scrupoli e a sud impazza la guerra civile messicana, si rende conto più che mai che a questo mondo non c'è nulla di giusto: "Alcuni alberi prosperano rigogliosi, altri muoiono. Alcuni capi di bestiame crescono forti, altri vengono abbattuti dai lupi. Certi uomini nascono abbastanza ricchi e abbastanza stupidi da godersi la vita. Niente è giusto".

Ciononostante, è anche ben conscio che un uomo non può vivere da solo e che chiunque dovrebbe circondarsi di persone alle quali si vuole bene: "Gli amici servono a tutti. Moriamo da soli ma viviamo in mezzo alla gente", come a voler dire che anche nel mondo più atroce possibile chiunque dovrebbe gestire gelosamente la propria umanità.

Red Dead Redemption 1, ricordiamo, è stato lanciato nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Oggi può essere giocato in retrocompatibilità su Xbox One e Series X|S e in una nuova versione convertita su PS4 e Nintendo Switch.