I Freaker di Days Gone nel folle video promozionale giapponese

La fantasiosa macchina promozionale giapponese di Sony si mette in moto per anticipare il lancio di Days Gone con un bizzarro filmato che vede per protagonisti gli streamer 2BRO nei panni dei Freaker.

Nel trailer, quei buontemponi dei 2BRO si cimentano con le sfide offerte dal kolossal free roaming di Sony Bend e mostrano alcune scene di gioco inedite piene zeppe di zombie.

Il video degli YouTuber nipponici segue di qualche ora l'annuncio della collezione di abbigliamento Diesel ispirata a Days Gone e di un'altra iniziativa promozionale che coinvolgerà tutti gli acquirenti del titolo in uno speciale concorso per vincere una fiammante moto Ducati Scrambler personalizzata.

L'uscita di Days Gone è prevista per il 26 aprile, ovviamente in esclusiva su PlayStation 4: la nostra recensione sarà online a partire dal 25 aprile per darvi modo di scoprire fino a che punto si sono spinti gli autori di Sony Bend per fare felici gli appassionati di action free roaming. Nell'attesa, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato alla cultura dei biker di cui farà parte il protagonista Deacon St. John e un articolo che illustra le dinamiche di gameplay legate alle orde persistenti con 500 zombie.