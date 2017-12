Freedom Planet 2: è ora disponibile una nuova versione di prova per PC

ha pubblicato ladi, titolopiù di due anni fa e seguito dell'omonimo titolo ispirato a Sonic uscito su PC, Nintendo Wii U e PlayStation 4.

Questa versione di prova per PC e Mac può essere scaricata in via del tutto gratuita dal sito ufficiale del gioco. Potete ammirarlo in azione nel video gameplay condiviso in apertura di notizia, mentre in calce trovate una galleria con i poster e gli artwork di fresca pubblicazione.

Freedom Planet 2 venne annunciato per PC e Nintendo Wii U, anche se l'uscita sull'ormai vecchia console della casa di Kyoto sembra piuttosto improbabile. La pagina Steam è già attiva, mentre non abbiamo informazioni su altre eventuali piattaforme di riferimento e sulla data d'uscita, ancora avvolta nel mistero.