Free Fortnite: Epic si allea con Samsung e manda regali agli influencer

Greg Miller di Kinda Funny Games ha fatto sapere di aver ricevuto un pacchetto regalo da Epic Games con numerosi prodotti (tra cui un giubbotto) marchiati Free Fortnite, con l'obiettivo di portare avanti la campagna di marketing per "liberare" il gioco da Apple e Google e fare in modo che possa tornare disponibile su App Store e Play Store.

Nella confezione oltre alla giacca è presente anche un Galaxy Tab S7, una scelta non casuale dal momento che Epic e Samsung sembrano essersi alleate in una sorta di battaglia contro Apple, come recita anche il bigliettino allegato.

"Fortnite ha vinto il premio Gioco dell'Anno sul Galaxy Store, per festeggiare questo traguardo abbiamo collaborato con Samsung e ti stiamo mandando vari prodotti Free Fortnite in regalo. Fortnite non è disponibile su App Store o Google Play ma puoi ancora scaricarlo e ottenere gli aggiornamenti tramite l'app di Epic su Samsung Galaxy Store. Spargi la voce. #FreeFortnite."

Questo il testo allegato al biglietto di auguri, che ricorda come Fortnite sia disponibile sul Galaxy Store, con tanto di aggiornamenti, a differenza di quanto accade invece su App Store e Google Play, dove il gioco non può essere scaricato e aggiornato da mesi.