Free Play Days: For Honor e Naruto to Boruto Shinobi Striker giocabili gratis su Xbox

Come parte dell'iniziativa Free Play Days, Microsoft torna ad offrire dei giorni di gioco gratuiti ai suoi utenti. Totalmente all'insegna delle mazzate e delle sfide all'ultimo sangue, la compagnia consente di giocare per alcuni giorni a For Honor, Eiyden Chronicle: Rising e Naruto to Boruto Shinobi Striker.

Eiyden Chronicle: Rising e Naruto to Boruto Shinobi Strikersono giocabili gratuitamente da chiunque possegga un abbonamento a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate da oggi sino al 5 febbraio, mentre For Honor sarà accessibile sino al 9 febbraio.

Per poter sfruttare l'offerta vi basterà cercare i titoli su Xbox.com: facendo clic sul gioco da voi desiderato verrete indirizzati al Microsoft Store, dove bisognerà aver effettuato l'accesso per vedere l'opzione d'installazione tramite il vostro abbonamento a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. Per scaricarli su console, dovrete fare clic sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedere all'area membri Gold per individuare la raccolta Free Play Days su Xbox One e Xbox Series X|S.

Se dopo la prova i giochi vi avranno convinti potrete decidere di comprare i giochi sfruttando un vantaggioso sconto sull'acquisto. Tutti i punti Gamerscore saranno mantenuti, insieme agli achievement che avrete eventualmente ottenuto. Quale di questi titoli proverete con i Free Play Days?