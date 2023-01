Free Play Days: l'iniziativa Xbox torna con Saints Row e molti altri giochi

In seguito ai recenti arrivi del nuovo gioco gratis per Xbox Games With Gold e Game Pass , per i possessori delle console verde crociate è arrivato il momento di poter mettere le mani per un periodo di tempo limitato su alcune nuove produzioni gratuite. Gennaio è il mese di Saints Row e non solo.

Come di consueto, la celebre iniziativa dei Free Play Days accoglierà alcuni nuovi prodotti nella line-up di titoli che potranno essere provati senza procedere all'acquisto di questi. Come detto in apertura, la popolare iniziativa dell'ecosistema targato Microsoft vedrà l'ingresso trionfale del discusso Saints Row, il reboot di un'iconica saga sviluppato da Volition e approdato su tutte le piattaforme nel 2022.

Inoltre, insieme a questo vi saranno altri due titoli scaricabili gratuitamente: Cricket 22 e For The King. Il mese di gennaio 2023 parte quindi all'insegna del divertimento, con alcune interessanti esperienze - alcune ad alto budget ed altre di portata minore - che sapranno fare la gioia di diversi utenti. Tuttavia, come di consueto, i Free Play Days saranno limitati ad un breve arco temporale, il quale inizia dalle ore 21:01 del 5 gennaio e terminerà alle 08:59 di giorno 8 gennaio.

Dunque, non vi sarà molto tempo per poter mettere le mani sulle tre esperienze videoludiche sopracitate, le quali potranno essere provate gratuitamente e nella loro versione completa. Le tre produzioni, infatti, saranno giocabili nella loro standard edition, il che rende l'offerta contenutistica abbastanza ricca anche sul fronte economico: si parla di un valore di mercato complessivo che si attesta intorno ai 145 dollari americani.

Con l'occasione dei Free Play Days, che giungono con alcuni giorni di distanza dall'annuncio dei giochi gratis di Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, For the King sarà acquistabile ad un prezzo ridotto del 75% rispetto il costo originale dell'avventura.