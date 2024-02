Frena la produzione di PS5 e Xbox Series X/S, bisogna ancora vendere gli stock di Natale

Secondo quanto riportato dal quotidiano taiwanese Business Today, sembra che le fabbriche asiatiche abbiano ricevuto l'ordine di ridurre la produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel primo trimestre dell'anno.

Le fonti parlano di uno stop totale alla produzione della console Microsoft mentre la produzione di PlayStation 5 sarebbe stata dimezzata. Tra le motivazioni, un surplus di console, con hardware che abbondano nei magazzini e di conseguenza le due compagnie avrebbero preso la decisione di interrompere e/o ridurre la produzione di nuove console con l'obiettivo di smaltire le scorte.

A quanto sembra, l'eccessiva produzione per la stagione natalizia non si sarebbe poi tradotta in vendite altrettanto esaltanti e di conseguenza ci sarebbero stock invenduti che però sembrano essere sufficienti (o quasi) per soddisfare la domanda in questo primo trimestre del 2024.

Sony avrebbe chiesto ai suoi fornitori di produrre circa 500.000 PlayStation 5 (contro un milione di unità abituale) mentre Microsoft ha infornato i partner che la produzione di console Xbox è completamente sospesa in questo trimestre, fino a nuovo ordine.

Ovviamente, non appena le scorte di magazzino verranno smaltite, la produzione dovrebbe riprendere a pieno regime in vista della primavera e della stagione estiva, bisogna anche considerare che il primo trimestre dell'anno è solitamente quello che registra le vendite hardware più basse, insieme ai mesi estivi.