Fretless The Wrath of Riffson: tra pixel art, musica e...Rob Scallon!

A seguire l'annuncio di Laika: Aged Thourhg Blood, troviamo il reveal di Fretless: The Wrath of Riffson, un'insolita avventura ruolistica plasmata in pixel art.

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il gioco è attualmente in sviluppo nelle fucine creative di Ritual Studios. A supportare gli autori videoludici, troviamo però anche una personalità d'eccezione, Rob Scallon! Il content creator, divenuto celebre per le sue cover di brani metal realizzate con strumenti tipici del folk e del country, è infatti coinvolto nel processo di creazione di Fretless: The Wrath of Riffson.

Apprendiamo così che il GDR con elementi deckbuilding vedrà al suo fulcro una trama alquanto insolita. Nei panni di un coraggioso avventuriero, dovremo infatti affrontare una crociata contro Rick Riffson, il dirigente della Super Metal Records, etichetta discografica determinata a divenire detentrice dei diritti di ogni nota o suono esistente in un mondo realizzato in pixel art. Conquistando frammenti di brani, il giocatore potrà affrontare boss sempre più impegnativi, all'interno di scontri a turni a base musicale. Tra heavy metal, folk e sperimentalismo, Fretless: The Wrath of Riffson promette di portare su PC una produzione davvero insolita.

Dal Future Games Show arriva intanto anche il reveal di Homeseek, citybuilder ispirato a Frostpunk.