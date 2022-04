Freud's Bones arriva prestissimo: il nuovo trailer fissa il lancio dell'Indie italiano

Dopo aver confermato l'arrivo di Freud's Bones entro la fine del 2022, l'autrice dell'interessante avventura dedicata al padre della psicanalisi è pronta alla pubblicazione del suo primo titolo.

Con un nuovo trailer dedicato, Fortuna "Axel" Imperatore conferma infatti che l'esordio di Freud's Bones è ormai dietro l'angolo. Originariamente atteso per l'estate dello scorso anno, l'avventura viennese vedrà invece la luce su PC nel corso del mese di maggio 2022. Al momento manca ancora una data precisa, ma è evidente che quest'ultima sarà comunicata ormai entro breve tempo.

Dopo un'entusiasmante campagna Kickstarter conclusasi con successo, e la vittoria dell'edizione 2020 della competizione Red Bull Indie Forge, Freud's Bones diverrà dunque presto disponibile, con distribuzione in programma su Steam. Per il momento, non si hanno invece ulteriori dettagli sul lancio della versione console del gioco: ricordiamo infatti che Freud's Bones arriverà anche su Nintendo Switch, con gli utenti dell'hardware ibrido che potranno decidere il destino del celebre psicologo e dei suoi pazienti. Sullo sfondo della Vienna degli anni Venti, l'intrigante Punta & Clicca è frutto dello sforzo creativo della sua unica autrice.



In attesa del debutto, vi ricordiamo che potete scoprire maggiori dettagli sulla produzione grazie al nostro provato di Freud's Bones, a firma di Giulia Martino.