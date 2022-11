Freud's Bones: l'indie italiano da oggi disponibile anche su Nintendo Switch

Dopo essere stato pubblicato in versione PC ed essere stato accolto nel migliore dei modi da critica e pubblico, Freud's Bones, l'indie italiano che esplora la mente del noto psicologo Sigmund Freud, arriva quest'oggi anche sulla famiglia di console Nintendo Switch.

La surreale avventura narrativa che rende omaggio alle gesta del celebre neurologo, filosofo e fondatore della psicoanalisi approda sulla famiglia di console Nintendo. Freud’s Bones trascina i giocatori nei meandri delle menti più contorte, per cercare di risolvere, attraverso puzzle ingegnosi, ogni tipologia di crisi esistenziale.

Esiliato dalla comunità psicoanalitica, Freud è dilaniato da una crisi esistenziale profonda. Nell’avventura punta e clicca interamente sviluppata in Italia, il fondatore della psicoanalisi è invischiato in rapporti controversi, e conduce un’esistenza piena d’angoscia, nonostante sia attivo ogni giorno per il benessere dei propri pazienti. Tra una visita all’Eckman Cafè per incontrare mecenati e passeggiate notturne tra i palazzi di Vienna, spetta al videogiocatore spezzare questo terribile loop, esplorando l’inconscio dei pazienti di Freud.

Come in ogni avventura punta e clicca, la progressione nel titolo è dettata dalla risoluzione di ingegnosi enigmi. Durante la notte un misterioso manufatto egizio “prende vita”, mostrando a Freud dei minacciosi e disturbanti puzzle psicologici. Con la giusta soluzione è possibile aiutare i pazienti a guarire, ma fallendo… Li si condanna a crollare in un vortice di dolore.

