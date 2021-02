Freud's Bones, non solo PC: il promettente indie italiano arriva su Nintendo Switch

Dalle fucine della creatività italiana videoludica procedono i lavori dedicati allo sviluppo di Freud's Bones, promettente indie dedicato al padre della psicoanalisi.

Avventura punta&clicca ambientata nella Vienna degli Anni Venti, la produzione ha le proprie origini in una campagna Kickstarter di straordinario successo, che ha visto la community incuriosita dalla proposta di Fortuna "Axel Fox" Imperatore. Nel tempo, il progetto è cresciuto sino ad attirarsi l'interesse della critica di settore, che ha portato Freud's Bones a trionfare al Red Bull Indie Forge 2020, I edizione dell'iniziativa volta a supportare lo sviluppo indipendente in Italia.



Nei panni di coscienza interiore di Sigmund Freud, il giocatore dovrà fare luce sui tormenti interiori di un'eterogenea comunità viennese. Lo stesso studioso, del resto, non è particolarmente sereno, al punto che ci lascerà gestire le sedute di psicanalisi coi pazienti, ma anche le sue finanze e relazioni interpersonali. Originariamente atteso soltanto su PC, - è già disponibili per l'inserimento in Wishlist su Steam - Freud's Bones raggiungerà invece anche i lidi console. Si conferma infatti l'uscita del gioco anche su Nintendo Switch. Al momento, non è nota una data di uscita specifica, ma l'indie dovrebbe vedere la luce indicativamente nel luglio 2021.

