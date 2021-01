Freud's Bones su Steam: il vincitore del Red Bull Indie Forge disponibile per la Wishlist

La prima edizione della manifestazione dedicata al mondo dello sviluppo videoludico indipendente italiano ha visto Freud's Bones trionfare al Red Bull Indie Forge.

Avventura di stampo punta&clicca interamente dedicata al padre della piscoanalisi, il gioco pone il pubblico nei panni di Sigmund Freud. Nella Vienna degli Anni Venti, lo studioso è preda di una profonda crisi interiore, che lo porterà a dialogare direttamente con il proprio inconscio, interpretato per l'occasione dallo stesso giocatore. Trasformandosi in coscienza di Freud, sarà possibile apprendere le nozioni alla base delle sue teorie, gestire le sedute con pazienti non sempre sinceri, oltre che amministrare la corrispondenza e le finanze del protagonista. Tra una seduta e l'altra, i giocatori saranno chiamati a prendere importanti decisioni, che potranno condurre a epiloghi differenti.



Creato da Fortuna "Axel Fox" Imperatore, alla sua prima esperienza con il mondo dello sviluppo videoludico, Freud's Bones è nato in seguito ad una campagna Kickstarter di grande successo. Atteso per il luglio 2021, il gioco è atteso su Steam, dove dispone da poco di una scheda dedicata, tramite la quale gli utenti interessati possono procedere con l'inserimento in Wishlist. In attesa di scoprire la data di uscita precisa del promettente punta&clicca, sulle pagine di Everyeye trovate il nostro provato di Freud's Bones.