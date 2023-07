Frictional oltre Amnesia The Bunker: addio agli horror con il prossimo videogioco?

Stando a quanto sostenuto ai microfoni di 80.lv dal direttore creativo di Frictional Games, Thomas Grip, il prossimo videogioco degli autori della serie di Amnesia e potrebbe discostarsi dai canoni horror.

Prendendo spunto dall'avvenuto lancio di Amnesia The Bunker su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass, l'esponente di Frictional Games ha riferito che il suo studio intende dare forma a esperienze interattive meno legate ai canoni classici del genere horror.

"Noi di Frictional lavoriamo ai nostri giochi approcciandoci ad essi in modo olistico", esordisce Grip prima di sottolineare come "questo approccio ha un ruolo cruciale nell'aspetto e nelle sensazioni che vogliamo restituire ai videogiocatori. Tutti i nostri titoli sono stati in qualche modo legati all'horror, ma quello che vogliamo fare adesso è sperimentare soluzioni ludiche che ci consentano di offrire esperienze ancora più immersive, sia a livello di gameplay che puramente emotivo".

Pur dicendosi consapevole che i videogiochi horror sono, per loro stessa natura, delle esperienze fortemente emotive, il direttore creativo di Frictional Games ritiene che sia giunto il momento di ampliare gli orizzonti della compagnia: "Per i nostri progetti futuri, credo proprio che taglieremo un po' gli aspetti horror per concentrarci maggiormente su altre tipologie di emozioni. Ma sono fiducioso del fatto che chi vivrà queste nuove esperienze interattive noterà la mano di Frictional. L'immersione, il viaggio personale e una visione olistica sono i tratti che distinguono ogni opera targata Frictional, e questo a prescindere dagli elementi horror".

In attesa di ammirare le prime scene di gameplay della nuova 'esperienza interattiva emotiva' di Frictional Games, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Amnesia The Bunker, un nuovo incubo nella prima guerra mondiale.