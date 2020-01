Frictional Games: gli autori di Amnesia e SOMA aggiornano il sito ARG del nuovo gioco

La community di ResetEra si accorge dell'aggiornamento effettuato da Frictional Games sul sito ARG (alternate reality game) legato all'imminente annuncio del prossimo videogioco in sviluppo, si presume, per PC e console.

Recandosi presso il portale nextfrictionalgame.com è infatti possibile ammirare la nuova icona di un occhio posta di fianco a quelle, già presenti da fine 2019 all'apertura del sito, che rimandano ai social della compagnia svedese.

Per accedere al minigioco multimediale integrato nel portale del nuovo gioco degli autori di Amnesia e SOMA, basta mantenere il puntatore del mouse sopra l'icona dell'occhio per richiamare un codice che permette di aprire un insolito video YouTube che mostra delle rocce. Tra gli altri indizi lasciati dagli sviluppatori europei all'interno del sito ARG troviamo poi l'inquietante immagine di una creatura in posizione fetale e un secondo video (questa volta completamente nero, ma con una disturbante sorpresa offerta dall'audio) citato dal codice presente nel file CSS del portale.

In attesa di scoprire che cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di Frictional Games, vi rimandiamo alla nostra recensione di SOMA, l'ultimo horror sci-fi dato alla luce dagli autori della serie di Amnesia.