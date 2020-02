Frictional Games: "I am Tasi" è il nuovo video sul prossimo gioco degli autori di SOMA

Dopo aver contribuito all'esplosione dei titoli horror con Penumbra e Amnesia e dopo il successo di SOMA, Frictional Games ha pubblicato un misterioso trailer dal titolo "I am Tasi" che permette di dare uno sguardo al nuovo progetto dello studio.

Già nei giorni scorsi Frictional Games aveva aggiornato la pagina web ARG del nuovo gioco con un'icona inedita. Nel sito era stato nascosto un codice che riportava ad uno strano video su YouTube, oltre alle immagini di un inquietante creatura. Nel nuovo trailer dal titolo "I am Tasi" si può sentire una voce femminile che dice "Non perderlo. No, no, dai! Devo trovarlo, devo capire! Sono Tasi, sono ancora Tasi!". Il filmato presenta una prospettiva in prima persona in cui qualcuno, presumibilmente la stessa Tasi, apre e chiude gli occhi. Infine si vede il deserto durante quella che sembra una tempesta di sabbia, con un albero morente e un strana grotta che emana una luce sinistra. Insomma, un altro tassello che si aggiunge al puzzle proposto da Frictional Games e che sembra ricondurre al prossimo titolo horror dello studio.

Lo studio svedese si diverte a stuzzicare la fantasia dei propri fan. Prima di lasciarvi al trailer, voi cosa vi aspettate dal prossimo gioco di Frictional Games?