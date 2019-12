Frictional Games, lo studio dietro SOMA e Amnesia, inizia a svelare il suo nuovo gioco

Frictional Games ha lanciato da poche ore nextfrictionalgame, un sito teaser dedicato al nuovo gioco a cui sta lavorando lo studio svedese, ancora da svelare al pubblico. Cosa possiamo aspettarci dagli autori di SOMA e Amnesia?

Come potete vedere nel sito teaser che abbiamo linkato in apertura, la pagina web si limita a riportare una piccola sfera pulsante di luce bianca, qualcosa che dovrebbe rappresentare un indizio (piuttosto vago) sulla natura del prossimo gioco di Frictional Games.

Non è la prima volta che lo studio svedese si diverte a stuzzicare la curiosità del pubblico in questo modo. Lo abbiamo già visto in passato con Amnesia: A Machine for Pigs e SOMA, due progetti che sono stati svelati poco alla volta con una campagna pubblicitaria tendente al virale.

Dopo il successo riscosso da SOMA, sappiamo che Frictional Games si è messa al lavoro su due progetti: uno sarebbe un gioco "horror nella sua natura", mentre l'altro si presenterebbe come un'esperienza basata "sull'apprendimento di diversi concetti da parte del giocatore". Il primo dei due sarebbe in sviluppo da più tempo, e a logica dovrebbe essere il gioco anticipato dal nuovo sito teaser.

Cosa vi aspettate dal nuovo progetto di Frictional Games? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo studio.