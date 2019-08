Friday the 13th The Game e gli altri giochi in uscita su Nintendo Switch questa settimana

I brividi a Ferragosto? No, non è il clima che è impazzito, ma semplicemente il fatto che è in arrivo Friday the 13th: The Game Ultimate Smasher Edition su Nintendo Switch, pronto a farvi saltare dalla paura anche se sarete comodamente seduti sul vostro divano utilizzando la modalità portatile della console.

Ma il gioco di Gun Media (a proposito, per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Friday the 13th The Game) non è l'unico in arrivo su Nintendo Switch in questa torrida settimana di metà agosto: vediamo insieme quali sono tutti i nuovi titoli sui quali potremo mettere le mani questa settimana.

Da domani sarà possibile ad esempio cercare di evitare le mortali trappole del divertente platform Never Give Up, oppure infiltrarci in un sistema informatico attaccato da un viruso con Exception, o ancora vivere un'interessante avventura con Ittle Dew, e tanto altro ancora.

Ricapitoliamo nel dettaglio il calendario delle uscite della settimana:

Martedì 13 Agosto:

Friday the 13th The Game: Ultimate Slasher Edition

Never Give Up

Exception

Escape from the Universe

Mercoledì 14 Agosto:

Fell Seal: Arbiter's Mask

Giovedì 15 Agosto:

Ittle Dew

Cryogear

Rogue Singularity

Vasara Collection

Without Escape

Domenica 18 Agosto:

FAR: Lone Sails

Che ne pensate di queste nuove uscite? Avete già qualche obiettivo da portarvi a casa e giocare in questi giorni di vacanza?