Friday The 13th The Game gli sviluppatori parlano del futuro del gioco

Qualche mese fa gli sviluppatori di Friday the 13th: The Game avevano annunciato che non avrebbero più realizzato nuovi DLC o contenuti aggiuntivi per il gioco a causa di alcuni problemi legali con gli gli studi cinematografici che detengono i diritti del primo film. Gun Media infatti non ha accordi per lo sfruttamento illimitato dei diritti di Friday the 13th ma continuerà a lavorare con la Horror inc. per risolvere la questione.

Dopo un lungo periodo di silenzio, è stato pubblicato un messaggio sul forum ufficiale del gioco che ribadisce quanto già noto: non è possibile creare contenuti extra o nuovi DLC per il gioco e non è chiaro se ciò potrà mai accadere in futuro. Gli unici aggiornamenti possibili saranno quelli di manutenzione, correzione bug e bilanciamento. Un vero peccato se si pensa che alcuni contenuti come Uber Jason, nuove skin e la mappa di Grendel erano prossimi ad essere pubblicati.

L'azienda ha provato più volte a contattare Victor Miller, creatore del film originale Friday the 13th, ma senza nessun risultato. Fino a quando tutte le parti coinvolte non avranno occasione di incontrarsi e discutere, nessun nuovo contenuto verrà pubblicato per Friday the 13th The Game.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere nuovi contenuti per il gioco?