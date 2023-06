Friday the 13th The Game, licenza scaduta: l'horror asimmetrico si avvia al delisting

Mentre fervono i preparativi per il lancio di The Texas Chain Saw Massacre, Gun Interactive preannuncia il delisting di Friday the 13th The Game: l'horror asimmetrico abbandonerà ogni store su PC e console tra pochi mesi.

A darne notizia sono gli stessi sviluppatori del Kentucky con un post sui social in cui spiegano che la fine dell'esperienza interattiva ambientata nell'universo slasher horror di Venerdì 13 è dovuta alla scadenza della licenza di utilizzo in ambito videoludico di questa importante proprietà intellettuale.

"È giunto il momento", esordiscono sui social i ragazzi di Gun Interactive prima di sottolineare che "la nostra licenza per Friday the 13th scadrà il 31 dicembre 2023. Per quella data, Friday the 13th The Game non sarà più disponibile per la vendita, sia retail che in digitale. Il gioco, tuttavia, continuerà a funzionare almeno fino al 31 dicembre del 2024".

In ragione di questo delisting, gli sviluppatori americani hanno deciso di ridurre in maniera permanente il prezzo del gioco base a 4,99 dollari, e di portare a 0,99 dollari il prezzo dei pacchetti aggiuntivi e dei singoli contenuti scaricabili. Il team di Gun Interactive si dice però "felice del fatto che il nostro gioco vivrà ancora un po' e continuerà ad essere apprezzato da chi lo possiede". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Friday the 13th The Game.