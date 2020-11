Friday the 13th The Game: i server di gioco verranno spenti, supporto verso la conclusione

Nonostante un lancio travagliato e le vicende legali che ne sono conseguite, Friday the 13th: The Game è riuscito a costruirsi una nutrita community e una fanbase che ha mostrato sincero attaccamento al franchise Horror. Con un lungo post il team di sviluppo ha tracciato il futuro del titolo, decidendo di chiudere i server.

Nell'ultimo post ufficiale di Gun Media gli sviluppatori di Friday the 13th: The Game hanno infatti annunciato la chiusure dei server dedicati: le lobby per le partite veloci rimarranno aperti così come quelle delle partite private ma col metodo del p2p. La progressione dei giocatori e i vari oggetti acquistati in-game rimarranno inalterati.

Con la prossima e ultima patch prevista per il mese di novembre si chiude quindi il supporto al famoso franchise horror. Il nuovo aggiornamento porterà tuttavia la correzione di moltissimi bug segnalati dalla community e tutti i dettagli verranno forniti al momento della pubblicazione. Anche i forum ufficiali legati al gioco verranno archiviati ma sarà possibile visitarli in una sorta di stato "bloccato". Per quanto riguarda la presenza online di Friday the 13th: The Game, l'attività social verrà ridotta ad uno stato "minimale" con i canali attivi solo per eventuali annunci ufficiali.

Friday the 13th: The Game continuerà comunque ad essere disponibile per la vendita con il pieno supporto di JasonKillsBugs.com in caso di problemi tecnici. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione di Friday the 13th: The Game sulle pagine di Everyeye.