Friday The 13th The Game: teaser trailer per la nuova modalità gratuita Paranoia

Qualche ora faha annunciato tramite un breve teaser trailer su Youtube una nuova modalità gratuita per Friday the 13th: The Game chiamata, di cui purtroppo, al momento sappiamo ben poco.

Il filmato non include alcuna informazione sulle caratteristiche di Paranoia, tuttavia, tramite le pagine social del gioco, gli sviluppatori hanno suggerito che potrebbe trattarsi di una modalità in cui alcuni utenti avrebbero dei compiti ben precisi da svolgere tenendo gli altri giocatori all'oscuro di tutto. Per il momento non è stato condiviso nessun altro dettaglio a riguardo, sappiamo solamente che Paranoia arriverà "presto". Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Gun Media.