Friday the 13th The Game: un update gratuito introdurrà Jason V e una mappa inedita

Nelle scorse ore,ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito dedicato a. Questo nuovo update non si limiterà a ribilanciare il gameplay del titolo, ma introdurrà anche dei nuovi contenuti di gioco.

A partire dal 30 gennaio, quando l'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente per il download, i giocatori assisteranno quindi all'arrivo di Jason V, che si presenta armato di cesoie da giardino che, per l'occasione, si trasformeranno in armi letali. Il famigerato killer godrà anche di qualche buff alle sue abilità.

In aggiunta, sarà introdotta una nuova mappa di gioco, denominata "Pinehurst Youth Development Center". Potete dare uno sguardo ad entrambe le novità (provenienti dal film Friday the 13th: A New Beginning) grazie al nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Friday the 13th The Game è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.