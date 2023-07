Friday The 13th: in vista del delisting, i devs regalano quasi tutto

Come anticipato a Giugno, Friday The 13th si avvia al delisting. L'horror asimmetrico di Gun Interactive lascerà gli store PC fra qualche mese.

Alla luce di questo ineluttabile destino, il team di sviluppo ha pensato bene di regalare ai fan un dono d'addio: tutti gli account saranno maxati al livello 150 e potranno avere accesso a quasi ogni oggetto sbloccabile nel gioco.

Come da comunicazione ufficiale su Twitter, tutti i giocatori guadagneranno ben 30 Legendary Perks, con il miglior roll possibile e nessun effetto negativo. Al contempo, saranno garantite tutte le kill sbloccabili nel gioco base e tutti i challenge skulls sbloccabili. L'unica eccezione rimangono le kill DLC, che tuttavia possono essere acquistate per circa un euro prima di essere ufficialmente cancellate dai negozi.

I cambiamenti avranno effetto dal 6 Luglio. Vi ricordiamo che Friday The 13th non sarà più disponibile all'acquisto, né fisicamente e né digitalmente, a partire dal 31 Dicembre 2023. Ciò nonostante, lo studio di Gun Interactive è al lavoro per il lancio di The Texas Chain Saw Massacre, il nuovo horror con Leatherface.

Stando ad alcune voci di corridoio non ancora confermate, inoltre, pare che un nuovo gioco di Friday the 13th sia in sviluppo, o almeno così sosterebbe il compositore Harry Manfredini. Per il momento da questo punto di vista non ci sono conferme ufficiali: non resta che godersi i bonus in arrivo da oggi e sfruttarli fin tanto che il gioco sarà disponibile.