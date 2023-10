Frog Detective: The Entire Mystery arriva su Xbox Game Pass a ottobre

Il mese di ottobre vedrà l'arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass di Frog Detective: The Entire Mystery, le tre avventure di una rana investigatrice che finora erano rimaste confinate al PC Game Pass.

Frog Detective: The Everything Mystery, previsto arrivare a fine ottobre fra i nuovi giochi di ottobre 2023 nell'Xbox Game Pass, è una trilogia di giochi d'avventura che presentano una rana come personaggio principale. Nei panni di detective, il simpatico anfibio dovrà risolvere una serie di casi. In particolare, i giochi contenuti in questo pacchetto sono:

The Haunted Island (L'isola stregata): il caso di un mistero su un fantasma che infesta un'isola.

(L'isola stregata): il caso di un mistero su un fantasma che infesta un'isola. The Case of the Invisible Wizard (Il caso del mago invisibile): l'enigma su una parata rovinata da un mago misterioso.

(Il caso del mago invisibile): l'enigma su una parata rovinata da un mago misterioso. Corruption at Cowboy County (Corruzione a Cowboy County): un mistero su una città che ha perso il suo sceriffo ed è nel caos più totale.

Nelle vesti di "Sherlock Holmes" dalla zampe palmate, dovremo raccogliere indizi, interrogare i sospetti e sfruttare una lente d'ingrandimento per esaminare le tracce. Così facendo, riusciremo pian piano a risolvere il caso.

Il gioco, pur non essendo particolarmente noto, fa parte del catalogo PC Game Pass da circa un anno ed è considerato positivamente dai cultori degli indie. Nel frattempo, ci sono anche tanti altri giochi che vorremmo vedere presto su Xbox Game Pass.