Frogger in Toy Town: l'esclusiva Apple Arcade si aggiorna con la co-op per due giocatori

Konami Digital Entertainment ha annunciato che la modalità co-op a due giocatori verrà presto aggiunta a Frogger in Toy Town, il videogioco disponibile in esclusiva su Apple Arcade.

Selezionando l’opzione CO-OP Play nel menu principale, gli utenti potranno invitare un secondo giocatore come ospite. Nella modalità single player le piccole raganelle scappano via quando il giocatore urta degli ostacoli, la modalità CO-OP offre invece una seconda possibilità di salvare le raganelle che si dirigeranno nella direzione del secondo giocatore.

Konami ha anche annunciato che ulteriori contenuti verranno aggiunti a dicembre in Frogger in Toy Town tra cui la nuova ambientazione di gioco invernale Winter Nightmare che si aggiungerà alle altre tre ambientazioni a tema: Suburban House, Hobby House e The Mansion già disponibili ora nel gioco. Winter Nightmare include dei costumi personalizzati da vampiro, scheletro e da acchiappa fantasmi per la propria rana. I giocatori dovranno affrontare misteriosi bulbi oculari animati, strane zucche e terrificanti orsetti. Maggiori informazioni sui contenuti di questo aggiornamento e sulla data di uscita verranno presto annunciati.

In Frogger in Toy Town i giocatori dovranno guidare la loro rana verso la salvezza superando sfide ed evitando pericoli tra cui blocchi di legno cadenti e libri in equilibrio precario. Frogger in Toy Town è un divertentissimo gioco di azione caratterizzato da una splendida e coloratissima grafica 3D. I giocatori possono giocare anche con gli amici e i familiari in modalità multiplayer cooperativa locale.