Frogun, tra antiche rovine e misteri: il platfrom vecchio stile finanziato su Kickstarter

Dal variegato universo di Kickstarter continuano a prendere forma progetti indipendenti ricchi di stile e inventiva, afferenti ai generi videoludici più disparati.

Dopo avervi offerto tutti i dettagli sull'intrigante Vokabulantis, e in attesa dell'apertura della campagna Kickstarter di Crowsworn, è ora il turno di Frogun. Sviluppato dal team di Molegato ed edito dal publisher Top Hat Studios, il titolo consiste in un platform dallo stile retrò, con estetica e meccaniche vecchio stile. Proposto su Kickstarter, il prodotto ha rapidamente conquistato l'attenzione di molti sostenitori - al momento, oltre 260 - che hanno rapidamente finanziato la sua realizzazione. Frogun, del resto, è approdato sul portale di crowfunding con una richiesta modesta, con un budget quantificato in soli 5.000 dollari. In un paio d'ore, il platfrorm 3D risultava già finanziato, con sostanzialmente il doppio delle risorse economiche richieste da Moelgato.



Protagonista di Frogun è la giovane Renata, figlia di una coppia di archeologi, inventori e giramondo. Raggiunte le rovine del Tempio di Beelzebub, tuttavia, i genitori scompaiono misteriosamente nel corso di una missione di esplorazione. A tre giorni di distanza, la figlia decide di indagare sul loro ritardo, avventurandosi nel mondo armata della Frogun, peculiare rampino multifunzione che potete visionare in azione nel reveal trailer disponibile in apertura a questa news.



Al momento, Frogun non dispone di una data di lancio specifica, ma i suoi autori hanno già confermato un debutto multipiattaforma nel corso del 2022, con il titolo che approderà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Mac e Linux.