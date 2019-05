From Dust e Costume Quest sono ora retrocompatibili su Xbox One

Il catalogo dei titoli retrocompatibili con Xbox One continua costantemente a crescere. Larry "Major Nelson" Hyrb ha comunicato tramite il suo profilo Twitter le due new entry accolte nel programma di Backward Compatibility della console del colosso di Redmond: From Dust e Costume Quest.

From Dust, descritto da Ubisoft come l'erede spirituale di Populous, vi mette nei panni di una divinità che entra in contattato con le forze della natura di un arcipelago con l'intento di salvare una una tribù nomade. Sarete quindi in grado di manipolare il fuoco, l'acqua, il ghiaccio e la vegetazione dell'ambientazione del titolo. Comunicando tramite lo sciamano della tribù, saprete quando dovrete intervenire per riuscire ad arginare gli imminenti disastri naturali, come tsunami ed eruzioni vulcaniche. Nel lontano 2012, Ubisoft ha confermato che non ci sarebbe stato un seguito per questo titolo dall'intrigante concept di gioco.

Costume Quest è un RPG dai toni scanzonati sviluppato da Double Fine Productions e pubblicato da THQ che prende luogo durante la notte di Halloween, quando il nostro protagonista, un ragazzino, sta divertendosi con il tradizionale gioco "Dolcetto o Scherzetto". Improvvisamente, un mostro misterioso rapisce nostro fratello, e sarà da quel momento in poi nostro compito riuscire a salvarlo. Il titolo ha successivamente ricevuto un sequel, pubblicato nel 2014: sulle nostre pagine trovate la Recensione di Costume Quest 2, nel caso foste interessati ad approfondire il franchise.



Come al solito vi ricordiamo che se già possedete i sopracitati titoli li ritroverete inseriti all'interno della vostro libreria Xbox One; in caso contrario potete accedere all'Xbox Store per acquistarli.