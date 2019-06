From Software è aperta ad ulteriori remaster: dipende dalla richiesta del pubblico

Recentemente, alcuni giochi di From Software sono stati protagonisti di diverse operazioni di rinnovamento, tramite lo sviluppo di versioni completamente rimasterizzate.

Tra questi, possiamo citare il rifacimento del primo capitolo della nota trilogia della software house, di cui vi abbiamo ampiamente parlato all'interno della nostra recensione di Dark Souls Remastered. Non è tuttavia l'unico esempio: per il 2019 è infatti attesa la pubblicazione di Metal Wolf Chaos XD, progetto nato in seguito ad una proposta avanzata da Devolver Digital. La condivisione di nuovi dettagli su quest'ultimo, è stata l'occasione per il team di Destructoid di approfondire l'approccio di From Software al tema delle remaster, grazie ad un'intervista concessagli dal producer Masanori Takeuchi.

Nel corso di quest'ultima, Takeuchi ha sottolineato come, da un punto di vista commerciale, non sia sempre facile comprendere esattamente che tipologia di giochi desiderino gli utenti. "Certamente, - ha proseguito - se c'è un qualche tipo di desiderio, ci piacerebbe pensare a questi in termini di riedizioni e remaster. È stato lo stesso con Metal Wolf Chaos XD. Devolver ci ha sottoposto la proposta e noi abbiamo osservato la reazione (dei fan) ed abbiamo iniziato a discuterne con Devolver. [...] Con lo stesso spirito, se udiamo questo tipo di voci, quello è decisamente il momento in cui ci sediamo e prendiamo nota [...]".



Cosa ne pensate, ci sarebbe un ulteriore gioco di From Software che vorreste veder pubblicato in una nuova veste grafica?