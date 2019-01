From Software illustra in video il Tutorial di Sekiro: Shadows Die Twice

Nel nuovo filmato di gioco di Sekiro: Shadows Die Twice propostoci dai colleghi di Game Informer, il Lead Game Designer dell'atteso action soulslike di From Software, Masaru Yamamura, si è soffermato sugli interventi compiuti dagli autori giapponesi per dare forma al Tutorial.

In base a quanto illustrato da Yamamura, l'introduzione del Tutorial si è resa necessaria per rendere meno spigoloso il processo di apprendimento delle meccaniche di gioco di Sekiro da parte di chi, incuriosito dal setting narrativo e dall'ambientazione del titolo, si avvicina solo adesso alla serie dei Souls.

Anche gli utenti più navigati di Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls, in ogni caso, dovrebbero trarre enorme giovamento da questa "fase assistita", o almeno questo è quanto specificato dallo stesso Yamamura e dagli altri membri del team di From Software ricordandoci le numerose novità che caratterizzeranno il gameplay di Sekiro.

La riformulazione quasi totale delle dinamiche di combattimento all'arma bianca e delle animazioni per le mosse elusive e le parate, unite alle abilità basate sull'utilizzo del rampino e del braccio prostetico, dovrebbero infatti contribuire ad aumentare il livello di difficoltà degli scontri con i nemici minori e i boss maggiori.

L'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice è prevista per il sempre più prossimo 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qualora ve la fosto perso, vi riproponiamo il nostro speciale a firma di Giuseppe Arace che illustra il lavoro svolto dagli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki per superare quanto fatto con la serie dei Souls.